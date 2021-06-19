Перебегали дорогу в запрещенном месте: в Киеве грузовик насмерть сбил мужчину и женщину (фото)

Водителю, если его вину докажут, грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве на проспекте Бажана вечером, 18 июня, грузовик насмерть сбил мужчину и женщину, которые перебегали дорогу в запрещенном месте.

Об этом сообщили в Нацполиции Киева.

О ДТП правоохранителям сообщил водитель грузовика. Он отметил, что сбил двух людей, которые перебегали дорогу в запрещенном месте. От полученных травм пострадавшие скончались.

Одним из погибших оказался 35-летний мужчина. Личность женщины пока устанавливается.

По факту ДТП открыли производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю, если его вину докажут, грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается расследование.

Напомним, в Винницкой области женщина насмерть сбила своего бывшего сожителя.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 18 июня 2021 года

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