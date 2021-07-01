Перебегала в запрещенном месте: в Киеве автомобиль сбил маму с ребенком в коляске (фото)

От удара женщина с младенцем улетели на несколько метров.

В Киеве на улице Строителей, 6 в четверг, 1 июля, автомобиль сбил мать с ребенком в коляске. По предварительным данным, женщина перебегала дорогу в запрещенном месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Очевидцы ДТП сообщают, что мать с ребенком перебегала дорогу в запрещенном месте, где ее сбил автомобиль. От удара женщина с младенцем улетели на несколько метров.

По предварительным данным, пешеход и ее ребенок живы. Пострадавших госпитализировали. Женщина, которая была за рулем автомобиля, осталась на месте ДТП, куда вызвали полицию.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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