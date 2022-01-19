Пентхаус Петра Алексеевича в Киеве: как появился "домик Карлсона" и почему его требуют снести (фото)

Пентхаус Петра Алексеевича в Киеве: как появился "домик Карлсона" и почему его требуют снести (фото)

Жители дома не против такого соседства, заходят в гости на крышу и поддерживают пенсионера в его увлечении.

В Киеве прямо на крыше 12-этажного многоквартирного дома, местный житель почти 10 лет ведет хозяйство. Однако теперь его так называемый домик Карлсона хотят снести.

Об этом сообщает "Информатор Деньги".

С ДСП и без коммуникаций

Пенсионер Петр Алексеевич 10 лет назад построил на крыше многоэтажного дома в районе Троещины собственную фазенду с огородом.

Поскольку его однокомнатная квартира расположена на верхнем этаже, мужчина имеет доступ на крышу из общего коридора. Крыша протекала и пенсионер за свой счет сделал капитальный ремонт с изоляцией. Кроме того, он построил небольшой домик для отдыха.

Это конструкция из ДСП с окнами, дверью и крышей. Никаких коммуникаций к нему не проведено. А вот во дворе, тоже организованном на крыше, разбит сад с растениями в горшках, а также небольшой огород. Для полива используется дождевая вода из установленной там же ванной.

За "домик Карлсона" взялась прокуратура

Жители дома не против такого соседства, заходят в гости на крышу и поддерживают пенсионера в его увлечении. Не против и глава ЖСК.

Теперь о доме на крыше узнали городские органы, и Деснянская прокуратура возбудила уголовное производство.

Петру Алексеевичу выписали два штрафа за нарушение правил эксплуатации дома.

Фото: Newdaynews

Архитекторы и городские службы убеждены, что подобные сооружения незаконны. Это нарушает четкие правила и даже собранные в защиту подписи жителей не в силах. Строительство на крыше дает на конструкцию нагрузку, на которую она не рассчитана. Службы аргументируют, что даже если закрыть глаза на этот дом, на крышах начнут появляться бассейны.

Так что "домик Карлсона" приказывают снести.

Пенсионер теперь пытается узаконить сооружение.

Как добраться

Дом расположен по адресу ул. Лаврухина, 11. Между улицами Оноре Де Бальзака и Теодора Драйзера, недалеко от ТРЦ "Район". Доехать можно трамваям №4, №5, а также на маршрутке №504.

Напомним, в Киеве жители многоэтажки отапливают дом дровами.

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