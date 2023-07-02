Пели песни Лепса в киевском кафе: полиция отреагировала на скандал в столице

Мужчина с женщиной исполняли песню страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу.

Полиция Киевской области отреагировала на недавний скандал, разразившийся в одном из кафе столицы. В частности, отдыхающие пели в заведении песни скандального российского исполнителя Григория Лепса.

Об этом говорится в пресс-службе полиции Киевщины в Сети.

Мужчина с женщиной исполняли песню страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу. Гражданка попросила присутствующих прекратить петь на языке оккупанта, на что они отреагировали агрессивно.

"Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение, в котором произошел конфликт, и составили соответствующий админпротокол [ч.1 ст.155 КУоАП]", — говорится в сообщении.

Напомним, что девушку выгнали из заведения в довольно грубой форме, чтобы не мешала отдыхать любителям российской эстрады.

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