Пели песни Лепса в киевском кафе: полиция отреагировала на скандал в столице

Мужчина с женщиной исполняли песню страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу.
Полиция Киевской области отреагировала на недавний скандал, разразившийся в одном из кафе столицы. В частности, отдыхающие пели в заведении песни скандального российского исполнителя Григория Лепса.
Об этом говорится в пресс-службе полиции Киевщины в Сети.
Мужчина с женщиной исполняли песню страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу. Гражданка попросила присутствующих прекратить петь на языке оккупанта, на что они отреагировали агрессивно.
"Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение, в котором произошел конфликт, и составили соответствующий админпротокол [ч.1 ст.155 КУоАП]", — говорится в сообщении.
Напомним, что девушку выгнали из заведения в довольно грубой форме, чтобы не мешала отдыхать любителям российской эстрады.
Читайте также:
- ЦРУ планирует использовать уникальную возможность для вербовки шпионов в России
- Одесские пляжи опасны: в воде подстерегает невидимая инфекция, угрозу несет и песок
- Под Киевом обнаружили британские самолеты Hurricane времен Второй мировой войны