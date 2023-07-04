Пели и блокировали двери: комиссии Минкульта помешали опечатать корпуса Киево-Печерской лавры

Комиссия Минкульта прибыла 4 июля в Лавру для опечатки освобожденных корпусов.
Комиссия Министерства культуры 4 июля прибыла в Киево-Печерскую лавру, однако верующие и монахи УПЦ МП не допустили представителей комиссии в помещения. Комиссии помешали опечатать освобожденные корпуса Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщает "Укринформ".
Прихожане УПЦ МП не пустили комиссию в помещения – они заблокировали входы и пели молитвы.
Представители комиссии Минкульта вызвали на место стражей порядка и написали заявление о препятствовании их работе. Они говорят, что получили все юридические документы от Министерства культуры и информационной политики, и сейчас вступают в права по объектам, которые по закону принадлежат заповеднику.
Напомним, по решению суда до 4 июля монахи УПЦ МП должны были освободить помещение Киево-Печерской лавры. Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) УПЦ МП проиграла суд Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" по делу об устранении препятствий в пользовании имуществом.
Однако в УПЦ МП заявили, что не покинут помещение Лавры, утверждая об отсутствии предпосылок опечатывать корпуса.
Выселение УПЦ МП из Лавры
Минкульт расторг соглашение с УПЦ МП об аренде заповедника "Киево-Печерская лавра" из-за нарушений при пользовании имуществом. Поэтому УПЦ должна еще в марте покинуть территорию святыни, однако этого не произошло.
В июне комиссия завершила работу в лавре и подписала с заповедником акт приема-передачи госимущества. Заповедник потребовал УПЦ МП освободить территорию в течение трех рабочих дней и вернуть заповеднику его имущество.
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