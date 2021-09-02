"Печальное состояние туалетов, комнат и самые воспитанные тараканы": студенты НАУ показали фото "отремонтированного" общежития

Студенты требуют огласки ситуации.

Студенты общежития № 11 Национального авиационного университета в Киеве поделились фото условий проживания. Ранее администрация вуза обвинила их в недостоверности и утверждала, что в общежитии проводится ремонт.

Свежими фото студенты, которые снова заселились в комнаты, поделились с РБК.

"Мы хотим огласки этой ситуации. Студенты перефоткали свои блоки и даже добавили листок с датой, так как прозвучали фразы, что "фото старые", — рассказали студенты и добавили, что "во внутреннем чате" общежития недовольных просто удалили.

В свою очередь глава студсовета рассказывал, что блоки отремонтированы, а в плохом состоянии остаются только 10%. А недовольные — это студенты, которые просто плохо учатся или недовольны переселением.

Напомним:

В середине августа в сети появились фотографии жутких условий проживания в общежитии №11 НАУ на улице Нежинская, 29Д. На фото видно печальное состояние душевых и туалетов, а также комнат студентов. В комментариях к локации на GoogleMaps пишут: "общежитие давно требует ремонта", "самые воспитанные тараканы", "непригоден для жизни". Также добавляют, что "любое здание из Silent Hill будет более подходящим для проживания, чем это". На тараканов жалуется большое количество студентов.

на улице Нежинская, 29Д. На фото видно печальное состояние душевых и туалетов, а также комнат студентов. В комментариях к локации на GoogleMaps пишут: "общежитие давно требует ремонта", "самые воспитанные тараканы", "непригоден для жизни". Также добавляют, что "любое здание из Silent Hill будет более подходящим для проживания, чем это". На тараканов жалуется большое количество студентов. О том, когда в Украине появятся новые общежития для студентов — в нашем материале.

Новости Украины: новые общежития для студентов - когда их построят и какой вид они будут иметь

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