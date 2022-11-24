Павел Зибров показал разрушенную квартиру друзей, в которую попала ракета оккупантов в Вышгороде

Певец Павел Зибров рассказал, что во время массированного ракетного обстрела российскими оккупантами Украины 23 ноября пострадали его друзья.

Вражеская ракета упала на дом в Вышгороде, в котором жили друзья артиста, и полностью разрушила квартиру людей. В больницу попали мужчина и женщина, дети, к счастью, целые. Однако мужчина получил серьезные травмы и сейчас борется за жизнь в больнице:

"Друзья, вчера произошла ужасная беда, вражеская ракета упала на жилой дом в Вышгороде. В этом доме, который на видео, были наши добрые друзья. Валя в больнице с осколочными ранениями, Виталик в реанимации, борется за жизнь и конечности. Я вас очень прошу помочь этой семье, которая осталась без крова с двумя детьми на руках. Они уже пережили блокаду в начале войны. Слава Богу, что живы, но им нужна наша финансовая поддержка!" – написал Зибров.

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Артист попросил украинцев финансового помочь семье и сообщил, что часть средств с его концертов в Карловых Варах и Праге идут на помощь этой семье. Также Зибров оставил реквизиты для помощи семье: Алексеенко Валентина, Приват: 5457082274435317.

Напомним, что 23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет и пять ударных дронов. Из них украинским ПВО удалось ликвидировать все дроны и сбить 51 ракету. Впрочем, вражеские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры, после чего Украина осталась без света. Также ракеты попали в жилые дома по всей Украине. В частности, одна из вражеских ракет, выпущенных днем по Киевской области, попала в многоэтажку в Вышгороде. Вражеский обстрел унес жизни нескольких человек, разрушил квартиры и автомобили.

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