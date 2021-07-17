Пассажиры жалуются на мафиозную схему с ПЦР-тестами в аэропорту "Борисполь"

Пассажиры жалуются на мафиозную схему с ПЦР-тестами в аэропорту "Борисполь"

Люди возмущаются, что работники аэропорта тянут время, а потом предлагают купить отрицательный результат теста на коронавирус.

Пассажиры жалуются на мафиозную схему с ПЦР-тестами в аэропорту "Борисполь".

Люди возмущаются, что сотрудники аэропорта тянут время, а потом предлагают за $150 купить отрицательный результат теста на коронавирус.

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Об этом сообщил журналист Роман Кошмал в Facebook.

Кошмал рассказал, как сегодня, 17 июля, его друг, гражданин ОАЭ, возвращался из Киева в Дубай.

"Рейс Sky Up Airlines PQ 481 в 11:35. Он прибыл в аэропорт в 9 утра. На стойке регистрации ему в посадке на самолет отказали из-за отсутствия ПЦР-теста. На информацию о том, что он возвращается домой и ПЦР тест для граждан ОАЭ власть не требует, на стойке регистрации не реагировали, только обещали что-то там проверить. в итоге отказали. Но! Представитель аэропорта предложил купить отрицательный результат теста в официальной лаборатории за $150. Оплата, конечно, кэшем. Мой друг купил этот тест ", — рассказывает Роман.

Никаких проб у мужчины на исследования не брали.

Как впоследствии выяснилось, он был такой не один.

"По телефону я поговорил еще с одним парнем, которому также отказали в посадке на самолет и предложили решить все "на месте" за $150. Он тоже купил. Другого выхода, как купить, не было, потому что в Дубае нужно быть именно сегодня вечером", — пишет журналист.

Кошмал обнародовал фото, на которых видно дату и время "взятия" образца, официальную печать и бланк лаборатории CSD.

"Но мой друг не был в это время в лаборатории. Камеры наблюдения это могут подтвердить", — отмечает он.

Также мужчина добавил официальную информацию от властей ОАЭ, где указано, что граждане ОАЭ освобождаются от прохождения ПЦР-теста перед выездом в Дубай.

"Вот теперь интересно, где искать правды. Ведь сотрудники аэропорта оттягивали время до последнего, чтобы мужчинак не мог обратиться за помощью", — заключает Кошмал.

О мафиозную схему в аэропорту Борисполь. Речь о ПЦР тесты. Сегодня мой друг, гражданин ОАЭ, возвращался из Киева в ... Опубликовано Романом Кошмалом суббота, 17 июля 2021

Напомним, в Тернополе изготавливали поддельные справки ПЦР-тестов на коронавирус по заказам граждан, туристических агентств и визовых центров из разных областей Украины.

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