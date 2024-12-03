Пассажиры "синей" ветки метро снова зафиксировали воду на рельсах

Представители КП "Киевский метрополитен" пока не комментировали ситуацию.

На Оболонско-Теремковской линии киевского метро снова заметили воду. Пассажиры зафиксировали на видео реку, которая образовалась между рельсами на станции Демеевская.

Видео было опубликовано в местных Telegram-каналах.

"Сегодня на станции метро "Демеевская" пассажиры снова увидели реку между рельсами", — отмечают пользователи в соцсетях.

Скриншот/Вода между рельсами на станции "Демеевская"

Представители КП "Киевский метрополитен" не комментировали ситуацию и не подтверждали информацию о возможном подтоплении.

Напомним, что в декабре 2023 года на некоторых участках "синей" ветки столичной подземки произошло аварийное подтопление и просадка грунта над тоннелем. Это повлекло за собой как временное ограничение движения поездов по ряду станций метро, так и полное закрытие отдельных его участков.

Среди подозреваемых — исполняющий обязанности начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и начальник службы пути, туннельных сооружений и зданий. Общая сумма нанесенного ущерба в результате аварии — почти 165 млн грн.