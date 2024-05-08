Пассажиры погибли на месте: на Киевщине легковушка протаранила грузовик — видео

На Киевщине, возле села Святопетровское, утром 8 мая произошла авария — легковушка на скорости протаранила грузовик. Погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Как предварительно установили правоохранители, событие произошло в 10:30. Грузовой автомобиль "MAN" выезжал со второстепенной дороги на главную – в направлении Боярки. В это время в сторону Вишневого на большой скорости ехал автомобиль "КИА".

Когда грузовик совершал поворот налево на светофоре, легковой автомобиль въехал ему под прицеп. В результате столкновения, 34-летний водитель легковушки и две пассажирки – 34-летняя жена водителя и ее 57-летняя мать от полученных травм погибли на месте.

Легковушка на скорости протаранила грузовик – есть жертвы

Следователи следственного управления Киевской области по факту ДТП начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Сотрудники полиции задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте происшествия продолжают работать следователи.

Напомним, в Днепровском районе Киева водитель КАМАЗа врезался в маршрутку. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры маршрутки.

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