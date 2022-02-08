Пасмурно и с дождем: какой будет погода в Киеве во вторник, 8 февраля

Пасмурно и с дождем: какой будет погода в Киеве во вторник, 8 февраля

Дождь должен закончиться утром.

Погода в Киеве во вторник, 8 февраля, будет пасмурной. Утром прогнозируют мелкий дождь.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

День пройдет без осадков. Температура воздуха +1-2 градуса, вечером +1-0 градусов. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

В Украине местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге и востоке страны будет умеренный дождь и мокрый снег. Лишь в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем без осадков.

На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

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