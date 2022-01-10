Пасмурно и небольшой мороз: погода в Киеве сегодня, 10 января

Пасмурно и небольшой мороз: погода в Киеве сегодня, 10 января

Весь день небо столицы будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.

В Киеве в понедельник, 10 января, ожидается пасмурная и морозная погода.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В течение дня в столице столбики термометров могут колебаться от -1°С до -3°С, ближе к ночи опустятся до -4°С.

На дорогах гололедица.

Весь день небо столицы будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.

Ветер - северо-западного и северного направлений, со скоростью до 3 м/с.

Укргидрометцентр

Напомним, после воскресного снегопада в столице ожидается резкое снижение температуры. В ночь на Старый Новый год отметки термометров будут достигать -15°C.

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