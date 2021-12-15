Парковка 200 грн/час: самую дорогую улицу Киева сделали доступной для всех водителей

Парковка 200 грн/час: самую дорогую улицу Киева сделали доступной для всех водителей

Теперь час парковки будет стоить 35 гривен.

Самую дорогую улицу Киева возле здания Пассажа, где парковка стоила 200 гривен в час, сделали доступной для всех водителей.

Об этом 14 декабря сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в Telegram.

Проезд на улицу был перекрыт нелегальными парковщиками. Они поставили на улице шлагбаум и светофор.

Коммунальщики демонтировали все, что блокировало заезд автомобилистов. Теперь парковка там будет стоить 35 гривен в час. Усов подчеркнул, что деньги будут идти в бюджет города.

"Коммунальные службы демонтировали незаконно установленный светофор и частный болард и открыли автомобильную часть Пассажа для всех, кто готов оплатить парковку официально – через Киев Цифровой. Плата за парковку согласно тарифу I зоны – 35 гривен в час", — написал Усов.

t.me/usov_ru/242

Напомним, что в Киеве ночью 15 декабря водитель за рулем BMW влетел в два припаркованных автомобиля, а затем врезался в стену ТРЦ Dream Town. Авария произошла на Оболонском проспекте.

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