Парковка 200 грн/час: самую дорогую улицу Киева сделали доступной для всех водителей

Теперь час парковки будет стоить 35 гривен.
Самую дорогую улицу Киева возле здания Пассажа, где парковка стоила 200 гривен в час, сделали доступной для всех водителей.
Об этом 14 декабря сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов в Telegram.
Проезд на улицу был перекрыт нелегальными парковщиками. Они поставили на улице шлагбаум и светофор.
Коммунальщики демонтировали все, что блокировало заезд автомобилистов. Теперь парковка там будет стоить 35 гривен в час. Усов подчеркнул, что деньги будут идти в бюджет города.
"Коммунальные службы демонтировали незаконно установленный светофор и частный болард и открыли автомобильную часть Пассажа для всех, кто готов оплатить парковку официально – через Киев Цифровой. Плата за парковку согласно тарифу I зоны – 35 гривен в час", — написал Усов.
Напомним, что в Киеве ночью 15 декабря водитель за рулем BMW влетел в два припаркованных автомобиля, а затем врезался в стену ТРЦ Dream Town. Авария произошла на Оболонском проспекте.
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