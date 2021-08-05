Паразитов доставали из глаз: в Киеве зафиксировали редкое заболевание

Дирофиляриоз, который вызывают круглые гельминты, диагностировали у жителей левого берега.
У трех жителей Киева зафиксировали редкое заболевание.
С начала года дирофиляриоз, паразитарное заболевание, которое вызывают круглые гельминты рода Dirofilaria, диагностировали у жителей левого берега.
Об этом пишет "Вечерний Киев".
Болезнь характеризуется образованием подкожных узлов. Лечат ее хирургическим удалением паразита. Об этом сообщили в Государственном учреждении "Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины".
"Дирофиляриозом болели двое жителей Дарницкого района и один житель Днепровского района, двое мужчин и одна женщина. Гельминтов размером 11 см, 7 и 12 см (фрагмент) изъяли хирургически из области левого глаза (в двух случаях), правой кисти (в одном случае). Рекомендуется проведение специфического и симптоматического лечения и наблюдения у врача в течение года ", — рассказали в учреждении.
Основные симптомы дирофиляриоза
Основными симптомами дирофиляриоза у человека могут быть отек и покраснение, появление опухоли. Этот паразит может мигрировать под кожей. За сутки дирофилярия может переместиться на расстояние до 30 см. Поэтому расположение кожного уплотнения тоже меняется.
Специфический признак дирофиляриоза весьма выразителен — характерны жалобы на ощущение шевеления под кожей, благодаря которому заболевание с латыни переводится как "злая нить".
С момента заражения человека (укуса комара) до образования опухоли проходит не менее одного месяца, а иногда до двух лет.
Переносчиками болезни являются как малярийные, так и немалярийные комары. Человек заражается при укусе инфицированным комаром, является случайным хозяином. Как правило, в организме человека паразитирует только одна особь гельминта.
К слову, по многолетним наблюдениям этимологов ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины", комары, — фактические переносчики дирофиляриоза есть как на правом берегу города, так и на левом.
Напомним, каждый 3-4 клещ является носителем боррелиоза или болезни Лайма. Ежегодно ею заражаются до 5 тысяч украинцев, из них полтысячи детей