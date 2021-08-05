Паразитов доставали из глаз: в Киеве зафиксировали редкое заболевание

Дирофиляриоз, который вызывают круглые гельминты, диагностировали у жителей левого берега.

У трех жителей Киева зафиксировали редкое заболевание.

С начала года дирофиляриоз, паразитарное заболевание, которое вызывают круглые гельминты рода Dirofilaria, диагностировали у жителей левого берега.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

Болезнь характеризуется образованием подкожных узлов. Лечат ее хирургическим удалением паразита. Об этом сообщили в Государственном учреждении "Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины".

"Дирофиляриозом болели двое жителей Дарницкого района и один житель Днепровского района, двое мужчин и одна женщина. Гельминтов размером 11 см, 7 и 12 см (фрагмент) изъяли хирургически из области левого глаза (в двух случаях), правой кисти (в одном случае). Рекомендуется проведение специфического и симптоматического лечения и наблюдения у врача в течение года ", — рассказали в учреждении.

Основные симптомы дирофиляриоза

Основными симптомами дирофиляриоза у человека могут быть отек и покраснение, появление опухоли. Этот паразит может мигрировать под кожей. За сутки дирофилярия может переместиться на расстояние до 30 см. Поэтому расположение кожного уплотнения тоже меняется.

Вечерний Киев

Специфический признак дирофиляриоза весьма выразителен — характерны жалобы на ощущение шевеления под кожей, благодаря которому заболевание с латыни переводится как "злая нить".

С момента заражения человека (укуса комара) до образования опухоли проходит не менее одного месяца, а иногда до двух лет.

Переносчиками болезни являются как малярийные, так и немалярийные комары. Человек заражается при укусе инфицированным комаром, является случайным хозяином. Как правило, в организме человека паразитирует только одна особь гельминта.

К слову, по многолетним наблюдениям этимологов ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины", комары, — фактические переносчики дирофиляриоза есть как на правом берегу города, так и на левом.

Напомним, каждый 3-4 клещ является носителем боррелиоза или болезни Лайма. Ежегодно ею заражаются до 5 тысяч украинцев, из них полтысячи детей

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