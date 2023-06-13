Памятник архитектуры на Рейтарской: стартует реконструкция дома

В центре Киева реализуется уникальный проект бутикового бизнес-центра REITER HALL. Девелопер проекта, компания НЕСТ, обещает с уважением отнестись к 120-летней истории здания по улице Рейтарской. Окончание строительных работ намечено в 2025 году.

Проект должен преобразовать здание бывшей Киевской земской управы, а затем Киевского инженерно-мелиоративного института. Поскольку она имеет статус памятника истории и архитектуры, проект REITER HALL был одобрен во всех инстанциях, связанных с охраной культурного наследия. Было получено разрешение Минкульта и Департамента охраны культурного наследия КГГА, заключен договор с Институтом археологии НАН Украины. Кроме этого, проект прошел международную независимую экспертизу и получает сертификат LEED. Он подтверждает экологичность строительства. В компании НЕСТ говорят о деликатности и гармоничности как основных правилах архитектурного замысла.

За счет применения современных технологий и материалов, здание на улице Рейтарской будет укреплено и получит еще минимум сто лет новой жизни. При этом общий стиль и первоначальная архитектурная идея будут сохранены. Синтез истории и современности REITER HALL должен быть осуществлен с учетом передового европейского опыта в этой сфере. Это подтверждается тем, что основой концепции REITER HALL есть идея ведущего шведского архитектурного бюро. Также над ним работал известный украинский архитектор Андрей Пашенько.

Застройщик обещает, что после окончания работ не добавит никаких высотных надстроек в историческом сердце Киева. Тихое очарование Рейтарской должно остаться неизменным. Дополнением к бизнес-центру станет ландшафтный дизайн в ближайшем сквере. Специалисты НЕСТ примут за основу лучшие идеи современной урбанистики, локация обещает быть привлекательной как для бизнеса, так и для жителей города. По словам авторов идеи, сегмент недвижимости подобного уровня на сегодняшний день в столице отсутствует.

"Я верю, что война очень скоро закончится. Мирный Киев должен обновиться, получить новые символы, новые туристические магниты, но не потерять свое очарование. Мы делаем все, чтобы REITER HALL вызвал гордость у жителей Киева и стал комфортным местом для международных компаний и организаций", — говорит Эмиль Соловьев, СЕО компании НЕСТ"

Девелопер проекта – компания НЕСТ, чья история началась в 1997 году. Среди ее успешных кейсов – бизнес-центры в историческом центре столицы, на Институтской, Михайловской, Бульварно-Кудрявской и т.д. Об уровне компании говорит и площадь завершенных проектов, а это 570 тысяч кв. м. жилой и коммерческой недвижимости. Самые известные проекты компании – это ЖК «Покровский Посад», а также бизнес-центры HILLFORT Business Mansion и «Ренессанс».