"Паляница": в Киеве откроют бесплатный ресторан для пенсионеров

Пенсионеры смогут получить обеды ежедневно с 12:00 до 15:00.
В Киеве, 19 марта, на улице Большой Васильковской, 49а откроют ресторан «Паляница», в котором пожилые люди смогут получить бесплатные горячие обеды.
Заведение будет работать на базе ресторана «Черноморка».
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов сообщил в Telegram.
Пенсионеры смогут получить питание ежедневно с 12:00 до 15:00. Еду можно взять с собой или поесть в заведении.
Напомним, несмотря на войну, пенсионеры могут получить свои выплаты, в Минсоцполитики дали объяснения.