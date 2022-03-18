"Паляница": в Киеве откроют бесплатный ресторан для пенсионеров

"Паляница": в Киеве откроют бесплатный ресторан для пенсионеров

Пенсионеры смогут получить обеды ежедневно с 12:00 до 15:00.

В Киеве, 19 марта, на улице Большой Васильковской, 49а откроют ресторан «Паляница», в котором пожилые люди смогут получить бесплатные горячие обеды.

Заведение будет работать на базе ресторана «Черноморка».

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов сообщил в Telegram.

Пенсионеры смогут получить питание ежедневно с 12:00 до 15:00. Еду можно взять с собой или поесть в заведении.

Напомним, несмотря на войну, пенсионеры могут получить свои выплаты, в Минсоцполитики дали объяснения.