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Пакуют чемоданы и уезжают: появилось видео, как из Киева бегут российские дипломаты

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Пакуют чемоданы и уезжают: появилось видео, как из Киева бегут российские дипломаты

УНИАН

Ранее дипломаты страны-агрессора сжигали документы.

Россия начала вывозить своих дипломатов из посольства в Киеве. Они упаковывают чемоданы и садятся в машину.

Об этом сообщил военный журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

"Дипломаты бегут из посольства России в Киеве", – написал журналист.

На видео видно, как российские дипломаты с чемоданами садятся в автомобиле, чтобы уехать из столицы Украины.

Вчера в Сети публиковали видео, как сотрудники посольств и консульств уже активно готовились к выезду и заметали все следы.

Местные жители сняли на видео, как они сжигают документы в бочках.

Напомним, ранее Россия заявила планирует вывезти из Украины всех своих дипломатов из-за якобы "угрозы их жизни ".

Россия вывозит из Украины свои дипломатические учреждения

Россия вывозит из Украины свои дипломатические учреждения
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