Пакуют чемоданы и уезжают: появилось видео, как из Киева бегут российские дипломаты

Ранее дипломаты страны-агрессора сжигали документы.
Россия начала вывозить своих дипломатов из посольства в Киеве. Они упаковывают чемоданы и садятся в машину.
Об этом сообщил военный журналист ТСН Андрей Цаплиенко.
"Дипломаты бегут из посольства России в Киеве", – написал журналист.
На видео видно, как российские дипломаты с чемоданами садятся в автомобиле, чтобы уехать из столицы Украины.
Вчера в Сети публиковали видео, как сотрудники посольств и консульств уже активно готовились к выезду и заметали все следы.
Местные жители сняли на видео, как они сжигают документы в бочках.
Напомним, ранее Россия заявила планирует вывезти из Украины всех своих дипломатов из-за якобы "угрозы их жизни ".