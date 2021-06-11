Падение женщины под трамвай: полиция Киева обнародовала подробности инцидента

50-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

В Киеве полиция проводит все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства травмирования женщины на трамвайных путях.

Вследствие инцидента 50-летнюю потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от дежурного врача о том, что на улице Харьковское шоссе женщина попала под трамвай. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что потерпевшая переходила трамвайные пути в неустановленном месте, зацепилась и упала, а водитель трамвая не успел затормозить. Экипажем патрульной полиции на месте происшествия потерпевшей оказана первая домедицинская помощь, после чего ее немедленно госпитализировали врачи.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции, после завершения проверки ей будет дана правовая квалификация.

Напомним, свидетели рассказывали, что пришлось поднимать трамвай, чтобы извлечь потерпевшую.

Видео 18+

В Киеве девушка упала под трамвай

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку