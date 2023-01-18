Падение вертолета в Броварах: в Воздушных силах прокомментировали авиакатастрофу

В Броварах 18 января произошла катастрофа в результате падения вертолета ГСЧС около детского сада. Сейчас известно о 18 жертвах, среди них – трое детей.

Как рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сейчас о причинах падения вертолета говорить рано, есть несколько факторов, из-за которых может произойти катастрофа.

"Чтобы исследовать авиакатастрофу, нужно определенное время. Будет создана комиссия, в которую войдут специалисты, которые выяснят, какие факторы повлияли на то, что вертолет, к сожалению, упал. Все будет точно изучаться как минимум несколько недель", — отметил он.

Юрий Игнат также рассказал, что произошло падение вертолета Super Puma, которые передавали французские партнеры. Эти вертолеты иностранного производства были предназначены для ГСЧС и МВД, занимались разными специальными задачами.

Падение вертолета в Броварах

В среду, 18 января в городе Бровары вблизи детского сада и многоэтажек упал вертолет. Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

На сегодня известно, что погибли уже 18 человек, среди них – трое детей. Ранения получили – 26 человек, среди которых 15 детей.



Позже стало известно, что в результате крушения погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь, также погибло два пилота.

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