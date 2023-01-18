Падение вертолета в Броварах: появились первые фото с места событий

На месте падения работают скорые, полиция и пожарные.

Утром 18 января в Броварах возле детского сада упал вертолет.

Магнолия ТВ опубликовала первые фотографии с места падения летательного аппарата.

Фото: Магнолия-ТВ

Фото: Магнолия-ТВ

По предварительной информации, на месте происшествия погибли 5 человек.

Также фотографии с места событий начали появляться и на местных телеграм-каналах.

Фото: Трибуна - Бровары

Фото: Трибуна - Бровары

Стоит отметить, что 18 января в городе Бровары, что под Киевом, возле детского сада и многоэтажек упал вертолет. Это подтвердили в Офисе президента Украины.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, во время трагедии в садике находились дети и сотрудники учреждения. Всех эвакуировали, есть пострадавшие.

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