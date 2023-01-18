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Падение вертолета в Броварах: погибли 16 человек, среди них двое детей и руководство МВД

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
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Падение вертолета в Броварах: погибли 16 человек, среди них двое детей и руководство МВД

Фото: Магнолия-ТВ

В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

В Броварах 18 января в результате падения вертолета возле детского сада погибли 16 человек, среди которых двое — дети.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Всего на данный момент известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета", — говорится в сообщении.

Также известно, что 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей.

Игорь Клименко также уточнил, что в результате авиакатастрофы погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

Падение вертолета в Броварах

Напомним, что 18 января в городе Бровары под Киевом возле детского сада и многоэтажек упал вертолет. Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, во время трагедии в садике находились дети и сотрудники учреждения. Всех эвакуировали, есть пострадавшие.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что упавший в Броварах вертолет предназначен для нужд ГСЧС.

В полиции Броваров ранее также подтвердили гибель двух пилотов.

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Дата публикации
Просмотры
31к
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