Падение вертолета в Броварах: количество жертв возросло до 18 человек

Также стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

В Броварах в среду, 18 января, в катастрофе в результате падения вертолета возле детского сада погибли уже 18 человек, среди них — трое детей.

Ранения получили – 26 человек, среди которых 15 детей.

Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, на месте трагедии, где упал вертолет, продолжается спасательная операция.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы.

Падение вертолета в Броварах

В среду, 18 января в городе Бровары вблизи детского сада и многоэтажек упал вертолет. Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеб, во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что упавший в Броварах вертолет предназначен для нужд ГСЧС.

Позже стало известно, что в результате крушения погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь, также погибло два пилота.

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