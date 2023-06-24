Падение обломков сбитых ракет на многоэтажку в Киеве: под завалами могут быть люди (видео)

Под завалами на поврежденных этажах дома на Соломенке в Киеве, куда попали обломки сбитых ПВО ракет, могут находиться люди. Спасатели продолжают поисковую операцию.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Спасательные службы работают. Большая вероятность того, что под завалами могут находиться люди", – рассказал мэр.

Кличко подтвердил информацию, что погибли три человека. Двое пострадавших госпитализировали в медучреждение, а девять получили помощь медиков на месте. По словам мэра, всех жителей дома эвакуировали.

Кроме того, во дворе много поврежденных автомобилей. Периметр двора перекрыт. Все службы работают на месте, отметил столичный глава.

Атака на Киев

Ночью 24 июня в столице дважды объявляли "тревогу". Кафиры атаковали ракетами с бомбардировщиков. Ракеты Х-101/555 были выпущены из района Каспия. В воздушном пространстве вокруг города были обнаружены и уничтожены более 20 враждебных целей.

Обломки ракет, сбивших силы ПВО, упали на 25-этажное здание в Соломенском районе . Частично разрушились несколько этажей многоэтажки: 16, 17, 18, 19. Повреждены по меньшей мере 40 автомобилей, припаркованных у дома.

Известна гибель трех человек. Пока тела не всех жертв ночного удачно идентифицированы. В МВД отмечают, что нужен ДНК-анализ для идентификации.

Читайте также: