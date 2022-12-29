Падение обломков ракет в Киеве: есть пострадавшие

По меньшей мере три человека травмированы.

В небе над Киевом 29 декабря силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты, обломки которых рухнули в нескольких районах. Известно о пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"По предварительной информации, известно о двух пострадавших в Дарницком районе", – говорится в сообщении.

Также это подтвердил мэр Виталий Кличко. По его словам, спасатели продолжают поисковые работы.

"Сейчас двоих спасли из поврежденного частного дома. Медики оказали им помощь на месте и госпитализировали", — подчеркнул мэр.

В целом Кличко отметил, что уже трое пострадавших. В частности, 14-летняя девушка. Всех госпитализировали.

Напомним, 29 декабря в Киеве во время масштабной воздушной тревоги были слышны взрывы. В КМВА сообщили о ПВО в столице.

Стало известно, что обломки ракет рухнули в трех районах столицы. Так, повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие – в Голосеевском, а также детская площадка – в Печерском.

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