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Падение Дегтяровского моста в Киеве: появились фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Падение Дегтяровского моста в Киеве: появились фото

Падение Дегтяровского моста на Шулявке / Фото: Ян Доброносов

На месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы.

В Киеве упал Дегтяровский мост на Шулявке, который должны были реконструировать до 30 ноября.

Как сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева, обошлось без пострадавших.

Известный фотограф Ян Доброносов обнародовал фото обрушившегося моста.

Во время монтажа произошел обвал балок Дегтяровского путепровода / ©
Во время монтажа произошел обвал балок Дегтяровского путепровода

В КГГА уточнили, что по ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошел обвал балок.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Причины выясняют специалисты.

Напомним, с 30 сентября по 2 октября будет закрыто движение транспорта на примыкании ул. Александра Довженко с ул. Елены Телиги. Открыть движение по новому Дегтяревскому путепроводу планировали до конца этого года.

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Дата публикации
Просмотры
443
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