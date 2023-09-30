Падение Дегтяровского моста в Киеве: появились фото

На месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы.

В Киеве упал Дегтяровский мост на Шулявке, который должны были реконструировать до 30 ноября.

Как сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева, обошлось без пострадавших.

Известный фотограф Ян Доброносов обнародовал фото обрушившегося моста.

Во время монтажа произошел обвал балок Дегтяровского путепровода

В КГГА уточнили, что по ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошел обвал балок.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Причины выясняют специалисты.

Напомним, с 30 сентября по 2 октября будет закрыто движение транспорта на примыкании ул. Александра Довженко с ул. Елены Телиги. Открыть движение по новому Дегтяревскому путепроводу планировали до конца этого года.

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