Была в сознании и разговаривала с врачами: в Киеве проведена уникальная операция на мозге 16-летней девушки

В Киеве в Охматдете врачи провели уникальную операцию на мозге 16-летней девушки. При удалении опухоли в головном мозге пациентка была в сознании.

Об этом говорится в сообщении Охматдета.

Девушка планировала в этом году поступать на юридический факультет. Однако помешала неожиданная болезнь. У девушки начались головные боли, головокружение, нарушение речи. Врачи диагностировали большую опухоль в мозге.

Во время операции ребенок разговаривал с хирургами

В Охматдете девочку комплексно дообследовали диагносты, радиологи, неврологи, педиатры. Оказалось, что опухоль находится между языковыми центрами понимания языка и речи. Удалить опухоль, не задев центры и ведущие пути, можно было, только если Даша будет в сознании во время операции, более того – будет разговаривать и задействовать языковые центры, чтобы нейрохирурги смогли сохранить речь девочке.

Уникальная awake анестезия

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Единственный вариант, при котором это было возможно, – провести операцию с уникальной awake анестезией, во время которой пациент будет находиться в сознании. Это вторая в Украине подобная операция, которую провели ребенку.

Неврологи, психологи, логопеды и педиатры подготовили Дашу к хирургическому вмешательству. Специалисты провели специальные тесты и подтвердили, что девочка готова к подобной операции, она не испугается и сможет взаимодействовать с врачами после пробуждения.

Нейрохирурги Охматдета определили языковые центры в коре головного мозга и удалили внутримозговое образование, не задев центры и ведущие пути. Эта операция объединила в себе немало современных методик.

"Мы применили комплекс уникального оборудования, которое есть в Охматдете: станцию планирования операции, нейронавигацию, ультразвуковой диструктор, микроскоп с флюресценцией (введено контрастное вещество, которое под ультрафиолетом подсвечивало опухоль) и интраоперационный УЗИ-контроль", – рассказывает Павел Плавский, заведующий отделением нейрохирургии Охматдета.

Анестезиологи Охматдета провели редкую awake анестезию. В начале операции девочка была под общей анестезией, а когда нейрохирурги проводили основной этап – в сознании.

"Awake анестезия нуждается в применении мультимодального подхода, включающего в себя использование всех возможных методов регионарной и местной анестезии с обязательным использованием препаратов ультракороткого действия, что делает наркоз более управляемым. Все это позволяет в необходимое время разбудить пациента, получить от него необходимую обратную связь и обеспечить ему комфортное пребывание во время операции", – рассказывает анестезиолог отделения ВАІТ с ЭКМО Охматдета Станислав Школьный.

Описывала картинки, которые видела перед собой

Во время операции неврологи-нейрофизиологи проводили картирование коры головного мозга, чтобы не задеть зону речи. Девочка описывала картинки, которые она видела перед собой.

Уже через два часа в отделении анестезиологии и интенсивной терапии с кроватями ЭКМО Даша самостоятельно встала на ноги, могла пить и есть все, что захочет, и рядом с ней всегда могла находиться мама. На следующий день Дашу перевели в обычную палату. Сразу после операции девочка перестала шепелявить, исчезли проблемы с речью.

Напомним, в Украине впервые пересадили сердце 6-летнему ребенку.

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