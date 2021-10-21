"Пациент уже не дышал": в Киеве медики спасли 28-летнего мужчину, которого мать нашла повешенным

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Киеве на улице Галицкой медики спасли 28-летнего мужчину, который пытался совершить самоубийство.
Об этом сообщили в КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".
Врачи сообщили, что после вызова они через 5 минут прибыли на место. Там они установили, что парень пытался совершить суицид. На тот момент пациент находился в состоянии клинической смерти.
"Ангелы среди нас. Вызов 103. Сообщение о повешение, пациент не дышит. Фельдшера Наталья Ангел и Денис Шалыга сразу после того, как прибыли на место, начали сердечно-легочную реанимацию. Сердце удалось запустить, у мужчины восстановилось дыхание. Пациента в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из киевских больниц", — сообщили медики.
В сообществе "Киев оперативный" добавили, что на момент инцидента мать мужчины, который пытался покончить с жизнью, была дома, а отец вышел в магазин.
"Сын сказал, что пойдет в душ. Через 5 минут мать постучала к сыну, но в ответ — тишина. Женщина выбила дверь и увидела сына, который повесился на трубе. В этот момент отец вернулся и, увидев ситуацию, срезал веревку", — говорится в сообщении.
Напомним, в Николаеве девушка-подросток выпала из окна 9 этажа.
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