Озеленение и наземные переходы: на Крещатике собираются сделать капитальный ремонт

Озеленение и наземные переходы: на Крещатике собираются сделать капитальный ремонт

Первый этап ремонта начнут уже через месяц.

На главной улице Киева – Крещатик – собираются сделать первый за 18 лет капитальный ремонт. В частности, планируется заменить покрытие проезжей части и тротуаров.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор".

Как отмечает исполняющий обязанности генерального директора УК "Киевавтодор" Александр Федоренко, первый за 18 лет капитальный ремонт улицы Крещатик начнут уже через месяц. Работы будут выполняться круглосуточно и первый этап должны быть закончены уже в конце мая.

"В рамках ремонта заменят асфальтовое покрытие проезжей части, покрытие тротуаров (устроят гранитное мощение), обустроят велодорожки, отремонтируют систему ливневой канализации", – рассказал Федоренко.

По его словам, улица станет зеленее – на обновленных газонах устроят систему автополива и высадят новые деревья.

Кроме того, планируется капитальный ремонт подземных пешеходных переходов. Предусмотрено и обустройство наземных пешеходных переходов.

Федоренко подчеркивает, что полностью перекрывать центр города не будут. Движение транспорта будут ограничивать только отдельные кварталы.

"Перекрывать улицу по всей протяженности (от пл. Европейской до пл. Бессарабской) не планируется. Во время выполнения работ предусмотрено ограничение движения в отдельных кварталах. В частности, на участках ул. Б. Хмельницкого – пл. Европейская и ул. Б. Хмельницкого – пл.Бессарабская).Схемы объезда будут опубликованы на ресурсах КГГА и "Киевавтодра" впоследствии", — добавил Александр Федоренко.

Полностью закончить капитальный ремонт Крещатика планируют осенью этого года.

Напомним, вчера, 17 февраля, в Киеве прямо из-под земли забил мощный гейзер — на Теремках у Ипподрома прорвало трубу.

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