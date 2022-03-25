Отсылали врагу фото блокпостов: в Киеве задержана диверсионно-разведывательная группа

В состав ДРГ входило трое мужчин 1975, 1979 и 1997 годов рождения и женщина, 2000 года рождения.

В Киеве оперативники задержали диверсионно-разведывательную группу.

Злоумышленники фотографировали размещение блокпостов на территории города и передавали эту информацию врагу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В ходе отработки оперативной информации сотрудники управления уголовного розыска столичного главка совместно с работниками Департамента борьбы с наркопреступностью и спецназначениями КОРДа, в Подольском районе задержали группу лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности. В ее состав входило трое мужчин 1975, 19 рождения и женщина, 2000 года рождения", — говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили в мобильных телефонах фигурантов фотографии блокпостов на территории Киева.

Указанная группа лиц была передана сотрудникам профильных служб для дальнейшей отработки и проведения мероприятий по установлению других участников диверсионно-разведывательной деятельности.

Напомним, в Киевской области по состоянию на 25 марта наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.

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