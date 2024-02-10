Отставка Залужного: немецкие генералы тайно посетили Киев – BILD

В одной из гостиниц Киева, 8 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заметили высокопоставленных генералов Германии.

О пишет BILD.

По запросу издания в Минобороны Германии там ответили, что в Украине находятся генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

Кристиан Фройдинг возглавляет рабочую группу по координации помощи Украине при Минобороны Германии. Карстен Бройер – один из главных военачальников ФРГ и доверенное лицо министра обороны.

"Они прибыли в Киев тайно по приглашению главкома ВСУ Валерия Залужного. Однако в четверг днем Владимир Зеленский отправил его в отставку", — пишет BILD.

В Минобороны Германии заявили, что целью визита был "дальнейший обмен информацией о текущих оборонных нуждах и будущих военных вызовах".

Как пишет обозреватель BILD Хаген Мейр, визит может ускорить переговоры по военному сотрудничеству между Берлином и Киевом.

Немецкая газета WELT am SONNTAG 10 февраля опубликовала интервью с Карстеном Бройером, заявившим, что армия Германии должна быть готова к войне уже через пять лет.

"Для этого прежде всего нужно такое намерение. Я вижу его у Путина, судя по тому, что он говорит и пишет, а также по его действиям в Украине. <...> Мы видели, что решением Госдумы Россия перешла на военную экономику. Так что их потенциал сейчас растёт", — высказался Бройер о возможном конфликте России с НАТО.

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Читайте также ведущие новости дня: