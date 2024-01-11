Отрицал вооруженную агрессию России против Украины: в Киеве сообщено о подозрении "Владимиру Великому"

Подозреваемый под псевдонимом "Владимир Великий" в Facebook распространял материалы в поддержку страны-агрессора и оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, он глорифицировал лиц, которые ее осуществляли.

Житель Киева отрицал вооруженную агрессию России против Украины, ему сообщено о подозрении. Свои пророссийские сообщения мужчина делал в соцсети Facebook под псевдонимом "Владимир Великий".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что подозреваемый, используя собственный аккаунт в социальной сети Facebook под псевдонимом "Владимир Великий", распространял материалы в поддержку страны-агрессора и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, начатую в 2014 году. Также он глорифицировал лиц, которые ее осуществляли", – говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый размещал посты, в которых унижал и негативно представлял представителей органов государственной власти и Вооруженных сил Украины.

Выводами судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что высказывания подозреваемого в опубликованных материалах носят пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Житель Киева отрицал вооруженную агрессию России против Украины

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении жителя столицы по факту отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины)", — резюмировали в прокуратуре.

Напомним, в Киеве и на Днепропетровщине правоохранители задержали очередных сторонников "русского мира".

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