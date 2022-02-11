Отравление собак в киевском Гидропарке: в ветлечебнице умер второй пес

Причина смерти – внутренние химические поражения.

В киевском Гидропарке в районе спортивного городка неизвестные отравили двух собак, одно животное погибло сразу, другое госпитализировали в критическом состоянии в клинику, но вскоре пес умер.

Причина смерти – внутренние химические поражения. Яд поразил все внутренние органы.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

На днях в районе Гидропарка местные жители обнаружили двух отравленных собак. Одно животное сразу же умерло на месте. А за жизнь второго – собаки Марты – решили побороться неравнодушные. Ее экстренно отвезли в специализированное медучреждение.

Для спасения животного даже организовали сбор средств, но, к сожалению, собаку спасти не удалось.

Отметим, что из-за отравления собак на столичном Гидропарке начато уголовное производство.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований Днепровского управления полиции по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают свидетелей и обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к преступлению. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, год назад на территории Гидропарка неизвестные разбросали яд для собак. От отравления погибла собака Риччи, которую хорошо знали киевляне, часто бывают на острове. Позже были обнаружены тела еще двух местных собак.

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