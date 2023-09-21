Отравление детей в частном саду в Киеве на Дарнице: что показало эпидрасследование

Лабораторный анализ выявил в отобранных образцах кишечную палочку, кроме того, пробы воды не соответствуют норме.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве обнародовало результаты эпирасследования случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, посещающих частный садик в Киеве. Тогда заболело четверо детей, все они были госпитализированы. Поставщиком питания в учреждение является ООО "Кидс Кейтеринг Киев".

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

В начале сентября специалисты провели внеплановую меру государственного надзора (инспектирования) частного учреждения дошкольного образования по двум адресам ул. Грузинская, 35-А и ул. Анны Ахматовой, 35-Б.

Проверяли соблюдение требований законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов с проведением лабораторных исследований.

По результатам издано:

акты составлены по результатам проведения внепланового мероприятия (инспектирования) по соблюдению операторами рынка требований законодательства о пищевых продуктах,

решение о временном прекращении производства и/или обращения пищевых продуктов,

предписание об устранении нарушения требований законодательства.

По результатам лабораторных исследований по адресу ул. Грузинская, 35-А в 10 из 20 отобранных смывов из объектов окружающей среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки, две пробы воды не соответствуют требованиям ДСанПиН 2.2.4-171-10 “Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления; по адресу ул. Анны Ахматовой, 35-Б в 8 из 20 отобранных смывов из объектов окружающей среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Выявленные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья детей. Поэтому главный госинспектор вынес решение о временном прекращении производства и/или обращения пищевых продуктов, выданы предписания об устранении нарушения требований законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных.

Напомним, в Броварах спасают семью от отравления бледной поганкой.

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