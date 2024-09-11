Отравление Десны: когда загрязненная вода может достичь Киевщины

Ситуация с загрязнением воды в реке Десна контролируется. Впрочем, вода ориентировочно может достигнуть Киевской области 14-16 сентября.

Об этом сообщила глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук во время телемарафона.

По ее словам, с таким загрязнением "Киеводоканал" справится своими силами. Впрочем, власть готовится и к другому развитию событий.

"Если все-таки загрязнение может превышать некоторые нормы, мы нарабатываем совместно с водоканалом необходимые технологические процессы, чтобы им гораздо быстрее и лучше было справиться с этим и не допустить ухудшения ситуации с водой в Киевской области", — отмечает министерша.

Гринчук отметила, что специалисты ежедневно проводят мониторинг состояния воды на водозаборах и выше по течению. В районе Чернигова уже улучшилась ситуация.

"Загрязнение постепенно разбавляется. Мы фиксируем этот процесс. Хочу заверить, что ситуация контролируема", — заявила глава министерства.

Как сообщалось, из-за загрязнения Десны Киев может остаться без основного источника поставки питьевой воды на Деснянских водопроводных станциях.

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