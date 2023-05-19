Отправлял ребенку фото, видео и ребусы сексуального содержания: в Киеве мужчина развращал 10-летнюю девочку

Злоумышленник под никнеймом Tema Core писал девочке в мессенджер сообщения сексуального характера, предлагал интим, а также отправлял ссылки на тематические веб-ресурсы.

В Киеве мужчина развращал 10-летнюю девочку.

Злоумышленник под никнеймом Tema Core писал ребенку в мессенджер сообщения сексуального характера, предлагал интим, а также отсылал ссылки на тематические веб-ресурсы, отправлял фото и видео.

Об этом сообщает полиция Киева.

В полицию на спецлинию 102 обратилась киевлянка и сообщила, что неизвестный мужчина занимался развращением ее 10-летней дочери через переписку в мессенджере. Женщина рассказала, что незнакомец писал малолетней сообщения сексуального характера, на которые ребенок не отвечал, предлагал интим, а также присылал ссылки на сайты соответствующего содержания. Кроме того, мужчина отправлял девочке фото и видео с изображением половых органов.

В течение дня полицейские установили личность и место жительства злоумышленника.

"Во время обыска следственно-оперативная группа изъяла телефон нарушителя, флеш-накопители, ноутбук и другие вещественные доказательства, направленные на соответствующие экспертизы, а злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1993 года рождения, который проживает в одном микрорайоне с потерпевшей и нашел ее профиль в социальной сети", — рассказала старший следователь территориального подразделения Юлия Петренко.

Педофил слал ребенку в мессенджер разные непристойности

По этому факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины — совершение развратных действий в отношении малолетнего лица.

За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

Правоохранители обращаются к родителям с просьбой пообщаться со своими детьми и выяснить, не стали ли они жертвой развратных действий мужчины под никнеймом Tema Core в Telegram. В случае обнаружения такого факта следует сообщить об этом полиции, чтобы содействовать расследованию и помочь правоохранителям привлечь развратниика к ответственности.

Напомним, в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку, пока мать оставила ее у подруги.

Читайте также: