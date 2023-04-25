Отправлял по почте муляжи вместо стиков для IQOS: мошенник из пригорода Киева обманул три сотни клиентов (фото, видео)

За указанные муляжи злоумышленник должен был получить прибыль в сумме почти 1 миллион 200 тысяч гривен.

Житель Софиевской Борщаговки под Киевом публиковал объявления о продаже стиков для электронных сигарет на онлайн-платформах, получал заказы, но вместо реального товара отправлял клиентам обычные муляжи в брендированных коробках.

Таким образом, 47-летний мошенник обманул 300 клиентов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Как рассказали полицейские, свой мошеннический бизнес мужчина начал в 2021 году.

Злоумышленник получал частичную подписку от клиента и отправлял посылку. На почте большинство граждан обнаруживали, что в пакете есть коробки с товаром и оплачивали их. Однако позже оказывалось, что люди стали жертвами мошенника.

Чужие карточки, на которые поступали деньги от обманутых клиентов, мужчина закупал через Интернет. Поэтому найти конечного бенефициара было сложно. Но правоохранители вышли на след афериста в апреле этого года и закупили его псевдотовар.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 51 ящик, в котором находилось по 50 блоков коробок из-под стиков, смартфоны разных марок, сим-карты, банковские карты на разные фамилии. За указанные муляжи злоумышленник должен был получить прибыль в сумме почти 1 миллион 200 тысяч гривен.

Полицейские поместили фигуранта в изолятор временного содержания.

По фактам мошенничества, совершенного в больших размерах [ч. 3 ст. 190 УК], следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Полиция Киевщины продолжает устанавливать потерпевших от рук махинатора.

Граждан, также ставших жертвой этого мошенника, просят звонить по телефону +38 050 633 8250 или 102.

300 обманутых клиентов по всей Украине, муляжи вместо табачных изделий: полицейские Киевщины разоблачили масштабное мошенничество Правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины совместно с работниками управления уголовного розыска и Киево-Святошинской окружной прокуратуры задержали мужчину, который обманул по меньшей мере3. Как установили полицейские, свой преступный бизнес правонарушитель начал в 2021 году. "47-летний житель Софиевской Борщаговки публиковал объявления о продаже "стиков" для электронных сигарет на онлайн-платформах, получал заказы, но вместо реального товара отправлял клиентам обычные муляжи в брендированных коробках", — отметил глава полиции Киевщины Андрей Небитов. Злоумышленник получал частичную подписку от клиента и отправлял посылку. На почте большинство граждан удостоверялось, что в пакете есть коробки с товаром и оплачивали их. Однако позже обнаруживали, что стали жертвами мошенника. Чужие карточки, на которые поступали деньги от обманутых клиентов, мужчина закупал через Интернет. Поэтому найти конечного бенефициара было сложно. Но правоохранители вышли на след афериста в апреле этого года и закупили его псевдотовар. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 51 ящик, в котором находилось по 50 блоков коробок из-под "стиков", смартфоны разных марок, сим-карты, банковские карты на разные фамилии. За указанные муляжи злоумышленник должен был получить прибыль в сумме почти 1 миллион 200 тысяч гривен. Полицейские поместили фигуранта в изолятор временного содержания. По фактам мошенничества, совершенном в больших размерах [ч. 3 ст. 190 УК], следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Полиция Киевщины продолжает устанавливать потерпевших от рук махинатора. Правоохранители обращаются к гражданам: если вы стали жертвой данного мошенника, звоните по телефону +380506338250 или "102"! Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE СТБ Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал ICTV Цензор.НЕТ ТСН Неделя Общественное Новости Факты ICTV Украинская правда УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Киевщина Цензор 24/7 НЕТ УНН — Украинские Национальные Новости Взгляд Киевщина — информационное агентство телеканал СТБ Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 25 апреля 2023 г.

Напомним, 49-летний водитель Daewoo Lanos совершил наезд на патрульного полицейского на Южном мосту, нарушитель протащил по проезжей части инспектора полиции, пытавшегося его остановить, и скрылся с места происшествия.

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