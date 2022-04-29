Отправили работать на заминированной дороге: на Киевщине погиб электрик ДТЭК, двое тяжело ранены (фото)

В Киевской области бригаду работников ДТЭК отправили возобновлять электроснабжение в разрушенный город, не разминировав перед этим дорогу. В результате подорвались автомобили, один мужчина погиб, еще двое тяжело ранены.

Об этом 29 апреля в Facebook рассказал сын пострадавшего Артем Вакалюк.

Он возмущен – каким образом дорога в Макаровском районе, по которой едет специальный транспорт, оказалась заминированной. Мужчина подчеркнул, что взрыв произошел не в поле, а прямо на дороге.

"Как можно допустить людей, ремонтирующих критически важные объекты, ехать по дороге, которая должным образом не проверена саперами? ... За один рабочий день бригада моего отца успевает отремонтировать и подключить 3-4-5 пролетов между столбами по 150 метров каждый максимум. То есть надо убедиться, что отрезок, по которому будут ехать электрики, длиной от 500 метров до километра, является безопасным и разминированным! Всего 1 километр!" – написал он.

Сын пострадавшего предположил, что трагедия произошла из-за того, что работников постоянно подгоняют, ведь президенту пообещали подключить всю Киевщину к электроснабжению до конца мая. Вот и "гонят" быстрее, пренебрегая правилами техники безопасности, по неразминированным дорогам, объяснил мужчина. Он считает, что саперы просто не успели сделать свою работу.

"Сколько еще машин высококвалифицированных сотрудников должно взлететь на воздух, сколько еще жен получат известие о гибели или ранении своих мужей? ... В погоне за поставленными сроками вы просто теряете этих людей! На уже мирной территории! Далеко от боевых действий!" – добавил Вакалюк.

Напомним, все автомобильные дороги на Киевщине уже очищены от мусора и обломков. Но разминирование всей деоккупированной территории Киевской области может занять около года. Основные мероприятия по населенным пунктам и дорогам Киевская ОВА планирует закончить до конца мая.

Фото: Артем Вакалюк

Фото: Артем Вакалюк

Фото: Артем Вакалюк

Саперы в Киевской области нашли заминированные растяжки под одеждой и в игрушках

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