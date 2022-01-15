"Оторвало ноги и руку": в Сети обнародовали видео с места смертельного ДТП в Киеве

BMW на скорости напоролся на отбойник. Водитель погиб на месте происшествия, а одному из пассажиров оторвало ноги и руку.
В Киеве в ночь на субботу, 15 января, на Большой Окружной автомобиль BMW с пятью пассажирами в салоне на скорости напоролся на отбойник.
Об этом сообщают dtp.kiev.ua и "Киев Оперативный".
Отмечается, что водитель легковушки погиб на месте происшествия. Еще четыре человека госпитализированы, состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое.
Один из участников аварии рассказал, что его товарищу, сидевшему рядом с водителем, в результате столкновения "оторвало ноги и руку". Другого пассажира в сознании госпитализировали со сломанной ключицей.
По предварительным данным, водитель в условиях гололеда не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги в отбойник.
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