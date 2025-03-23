Отопительный сезон в Киеве: названа дата отключения батарей

Киев завершает отопительный сезон в понедельник, 24 марта.

Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

"Такое решение городские власти приняли, учитывая прогноз синоптиков относительно стабильного потепления. А также мы руководствуемся необходимостью рационального использования природного газа. Следовательно, с понедельника начнем отключение от теплоснабжения жилых домов. Здания же заведений социальной сферы — медучреждения, детсады, школы и другие будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей", – сообщил мэр Киева.

Он также отметил, что в этом году отопление выключат на несколько дней раньше, чем в 2024 году, поскольку позволяет температура воздуха.

Справка:

Централизованная система теплоснабжения Киева является самой большой в Украине и одной из крупнейших в Европе. На ее развертывание и завершение работы требуется около недели.

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