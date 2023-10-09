Отопительный сезон в Киеве: Кличко сообщил, кому и когда включат тепло

В Киеве уже начинается отопительный сезон: тепло начали подавать в больницы, школы и детсады.

В Киеве начали подключать к отоплению объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады, согласно заявкам их руководителей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

"По поводу коммунальной сферы, жилых домов — мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло", — сказал Кличко.

Когда включат тепло в жилых домах

По словам мэра, когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнется подключение к отоплению и коммунальных зданий.

"Тогда же – по их заявкам – и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", – подытожил Кличко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, изменятся ли тарифы на тепло в новом сезоне.

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