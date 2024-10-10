Стало известно, когда в Киеве начнется отопительный сезон: при какой температуре начнут включать батареи

Тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.

С понедельника, 14 октября, столица приступит к отопительному сезону для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 °C в течение трех суток и сохраняется тенденция к похолоданию.

"Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии", – добавил Кличко.

Тем временем ТСН.ua рассказал, как подготовиться к сезону и правильно очистить батареи отопления от пыли и грязи. Прежде всего, отметьте, что от материала, из которого изготовлены батареи отопления, будет зависеть оптимальное чистящее средство. Сегодня производители предлагают несколько вариантов.

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