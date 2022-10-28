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Отопительный сезон в Киеве: Кличко рассказал, в скольких домах уже тепло

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Отопительный сезон в Киеве: Кличко рассказал, в скольких домах уже тепло

Отопительный сезон в Киеве начался 20 октября.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, к отоплению в столице уже подключено около 60% всего жилищного фонда. Уже тепло в 80% жилых домов, которые обслуживают коммунальные управляющие компании.

Об этом сообщает КГГА.

Кличко отметил, что этот показатель меньше в домах ОСМД, ЖСК, инвестиционных и составляет пока 20%. Ибо многие правления таких домов решили отложить начало отопительного сезона до 1 ноября.

"Город, по технологическому графику, запускает централизованную систему отопления, чтобы максимально экономить электричество, чтобы люди снизили использование электрообогревателей. Ведь страна живет в условиях аварийных отключений электроэнергии", — сказал мэр Киева.

Напомним, отопительный сезон в Киеве начался 20 октября. Решение было принято исходя, прежде всего, из погодных условий. А также в связи с необходимостью экономить электроэнергию.

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