"Отомстил, потому что тот ударил маму": в Киеве парень пырнул знакомого ножом в живот

"Отомстил, потому что тот ударил маму": в Киеве парень пырнул знакомого ножом в живот

Медики диагностировали у 43-летнего мужчины колото-резаное ранение живота с повреждением внутренних органов.

В Киеве парень ударил мужчину в лицо кулаком, а затем ножом в живот.

Потерпевшего медики госпитализировали в больницу, а правонарушителя за полчаса задержали полицейские. Он объяснил копам, что отомстил знакомому за то, что тот якобы ударил его маму. Теперь молодому киевлянину грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева поступило сообщение от врачей о том, что в квартире на проспекте Мира они обнаружили мужчину с ножевым ранением. По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции", — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов, потерпевший сообщил врачам, что на улице его ударил знакомый ножом.

"Мы сразу поехали к вероятному месту жительства злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался местный житель, 1996 года рождения. Мужчина объяснил свои действия тем, что хотел отомстить знакомому, который якобы когда-то ударил его", - уточнил Шаламов.

Медики диагностировали у 43-летнего мужчины колото-резаное ранение живота с повреждением внутренних органов. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры мы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления и направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — добавил Шаламов.

Напомним, в Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти.

Читайте также: