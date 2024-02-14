Отобрали деньги и пакет с продуктами: в Киеве группа мужчин напала на прохожего – подробности (фото)

В Киеве трое мужчин совершили разбойное нападение на прохожего – злоумышленники избили потерпевшего, отобрали у него деньги и личные вещи. Правоохранители задержали подозреваемых. Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает полиция Киева.

Так, в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его избили и ограбили.

"Мы выяснили, что трое мужчин напали на пострадавшего, повалили его на землю и нанесли несколько ударов по голове, от чего он потерял сознание. Злоумышленники забрали кошелек потерпевшего, в котором было пять тысяч гривен, мобильный телефон, наушники и пакет с продуктами", — рассказали подробности полиции.

Одного из нападавших полицейские задержали по месту жительства, двоих других – по месту жительства их общего знакомого.

Злоумышленники, напавшие и ограбившие прохожего в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Нарушителями оказались местные жители, в возрасте от 29 до 38 лет, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Во время обысков полицейские изъяли вещи потерпевшего, в том числе деньги, часть из которых злоумышленники уже успели потратить.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения. Суд удовлетворил ходатайство об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Киеве обнаружили окровавленный труп на помойке – полицейские задержали вероятных убийц.

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