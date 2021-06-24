Отнесло за 10 километров от берега: в Киевском море разыскали пропавшего рыбака (фото, видео)

Рыбака удалось найти через два часа поисков.

В Киевском море нашли пропавшего рыбака.

Мужчину унесло в 10 км от берега.

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Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"Вчера, 23 июня, в полицию поступило сообщение от жителя Вышгородщины о том, что его друга-рыбака унесло в Киевское море и его не видно на горизонте... Прибыв на место происшествия, сотрудники группы реагирования патрульной полиции установили, что между селами Ровжи и Лебедевка двое мужчин, каждый на своей надувной лодке, отправились на рыбалку. Вдруг начался шторм и их начало относить от берега. Одному из них, который и позвонил в полицию, удалось самостоятельно добраться до суши ", — говорится в сообщении полиции.

На поиски мужчины были задействованы полицейские, которые в свою очередь прочесывали береговую линию, водная полиция, спасатели и даже неравнодушные граждане на своих лодках.

Рыбака удалось отыскать только через два часа поисков.

Во время шторма 68-летнего мужчину отнесло от берега на расстояние около 10 километров.

В медицинской помощи житель села Новые Петровцы не нуждался.

Напомним, на Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега.

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