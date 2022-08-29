Отменят ли остановку общественного транспорта во время тревоги в Киеве: Кличко ответил на петицию

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию с требованием отменить норму об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Останавливать общественный транспорт во время воздушной тревоги в Киеве перестанут только тогда, когда стабилизируется ситуация с безопасностью в столице.

Об этом говорится в соответствующей петиции, опубликованной на сайте КГГА.

Кличко пояснил, что решение останавливать наземный транспорт во время воздушной тревоги принял Совет обороны города, на который не имеет влияния Киевсовет. Пересматривать это решение планируется только тогда, когда ситуация "существенно стабилизируется".

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"Решение Совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице, а следовательно, будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка проводятся на постоянной основе", – заявил Кличко.

Мэр города также напомнил, что прекращение работы транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку по ее завершении они могут воспользоваться предварительно уплаченными проездными.

Напомним, в КГГА отметили, что об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще речь не идет.

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