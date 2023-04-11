Отменят ли комендантский час в Киеве на Пасху: ответ КГГА

На Пасху, 16 апреля, в Киеве не отменят комендантский час. Он будет продолжаться, как обычно, с 00:00 до 05:00.

Городские власти Киева напоминают, что празднование Пасхальных праздников в этом году происходит в условиях военного положения. Жителей призывают предпочесть трансляции богослужений и помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Она рассказала, что город обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет.

"Украина продолжает жить в состоянии войны, поэтому мы должны оставаться сознательными гражданами и действовать с учетом рекомендаций военных, избегая массовых скоплений, чтобы уберечь друг друга. Кроме того, обращаем внимание горожан, что в Киеве продолжает действовать комендантский час, который продолжается с 00:00 00 до 05:00", – отметила Анна Старостенко.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, верующие будут праздновать Пасху, но погода в этот день не порадует украинцев теплом. Об этом свидетельствуют прогнозы погоды украинских синоптиков.

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