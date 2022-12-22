Отменят ли комендантский час на Новый год в Киеве

Празднований в столице в новогоднюю ночь не будет.

Комендантский час на Новый год в Киеве не будут отменять. В новогоднюю ночь он, как всегда, будет действовать с 23:00 до 5:00.

Так же и на Рождество, сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев".

"Режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет ", – сказал он.

Напомним, в Киеве просили отменить комендантский час на Новый год. Такую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. По состоянию на 22 декабря она набрала более двух тысяч подписей киевлян из шести тысяч необходимых для рассмотрения местными властями.

Новый год и Рождество во время войны: праздновать или игнорировать

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