Открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве: назван срок завершения первой очереди

В Киеве завершают строительство первой очереди Подольско-Воскресенского моста. В настоящее время мостостроители и дорожники устраивают изоляцию бетонных поверхностей проезжей части и тротуаров; асфальтируют автомобильную часть моста и устанавливают систему водоотвода.

Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Там также пообещали, что строительные работы завершат через несколько недель – в начале ноября.

"Подольско-Воскресенский мостовой переход состоит из двух ярусов (автомобильная дорога и метро), содержит три моста: через Днепр, Гавань и Десенку, эстакаду на Рыбольском полуострове, левоповоротный съезд на улицу Набережно-Рыбальскую, эстакаду на Трухановом острове, урочище Горбачиха, заезд на мостовой переход с пересечения улиц Набережно-Крещатицкая и Верхний-Нижний Вал. Общая протяженность моста – 9 км. Автомобильная часть состоит из трех полос в каждом направлении", — рассказали застройщики моста.

Запуск Подольско-Воскресенского моста соединит Русановку и Воскресенко с Подолом, а чуть позже – и с Радужным массивом и Троещиной, разгрузит Северный мост, позволит будущий запуск метро на Троещину.

В материале ТСН.ua собрано все, что известно об открытии Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

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