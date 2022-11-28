Отключения света в Киеве возможны до весны — Кличко

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы в каждом доме был свет.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что нужно быть готовым, что отключения электроэнергии могут быть до весны, поскольку при низких температурах увеличивается нагрузка на энергосистему.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Мы пытаемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов, и чтобы затем перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это связано также с низкими температурами, у многих людей стоят теплонагревающие приборы — у кого-то теплые полы, у кого-то УФ. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему", — отметил Кличко.

Говоря о возобновлении энергетической инфраструктуры, Кличко отметил, что власть работает над этим.

"Этот вопрос больше к специалистам — к компании ДТЭК. Некоторая аппаратура заказана на Западе, ее нужно изготовить, привезти в Украину и установить. То есть это определенный процесс", — добавил столичный мэр.

Массированная ракетная атака по критической инфраструктуре

Россия 23 ноября совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры.

Во многих городах возникли проблемы с электроснабжением и водой. В Киеве и области в результате атаки есть жертвы среди гражданского населения.

В "Укрэнерго" днем 26 ноября сообщили, что к энергосистеме Украины подключили еще один атомный блок, однако дефицит потребности потребления составляет 25%.

Отметим, что Украина получит от ЕС 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов.

Кроме того, на закупку генераторов для критической инфраструктуры Украины выделит деньги Канада. Речь идет о 10 млн долларов.

Блэкаут и экстренное отключение АЭС от энергосистемы: какими будут последствия - Котин